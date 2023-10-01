29 EYLÜL MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Peynirlerden oluşan yaratıcı bir yemeğin yağıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

MasterChef ödül oyunu gecesinde ikinci tura kalan Sergen, Barbaros, Barış, Kıvanç, Azize, Tolga, Dilara, Esra, Tahsin, Cemre sıfır atık konseptinde yarıştı.

Kıran kırana mücadelelere sahne olan ikinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkaran Barbaros 100 bin TL'lik büyük ödülün oldu.