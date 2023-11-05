Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI! 5 Kasım 2023 MasterChef kim elendi? MasterChef All Star elenen isim belli oldu mu?

        MasterChef'te eleme heyecanı! 5 Kasım MasterChef'te kim elendi?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star Türkiye'de yarışmacıların arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor. Takım oyununu kazanmak isteyen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme potasına girmemek için mücadele verdi. İşte 5 Kasım 2023 MasterChef Türkiye All Star elenen isime ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 19:14 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef All Star yarışmasında eleme heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının 17. haftasında yarışmaya veda eden isim belli olacak. Mavi ve kırmızı takım oyunu kazanmak ve eleme potasına girmemek için mücadele verdi. Cemre, Alican, Tolga, Barış, Esra, Batuhan ve Dilara'nın eleme potasında yer aldığı programa ilişkin olarak "5 Kasım 2023 MasterChef kim elendi? MasterChef All Star elenen isim belli oldu mu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 5 Kasım Pazar MasterChef elenen isim hakkında merak edilenler...

        • 2

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef'te geçen hafta yapılan değerlendirme sonucunda Metin elenmişti. 5 Kasım Pazar elenen yarışmacı ise programın yeni bölümünün ardından açıklanacak.

        • 3

          MAVİ TAKIM YARIŞMACI KİMLER?

          Mavi takımda; Tanya, Barbaros, Ayaz, Eren, Kıvanç, Hasan, Sergen ve Tahsin (kaptan) yer alıyor.

          KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

          Kırmızı takımda; Batuhan, Esra, Dilara, Barış, Tolga, Büşra ve Cemre (kaptan) yer alıyor.

        • 4

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Haftanın son eleme adayının belirlenmesi için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Haftanın son ve 7. eleme adayı Dilara oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACILAR

          1. Eleme adayı: Cemre

          2. Eleme adayı: Alican

          3. Eleme adayı: Tolga

          4. Eleme adayı: Barış

          5. Eleme adayı: Esra

          6. Eleme adayı: Batuhan

          7. Eleme adayı: Dilara

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        İlk düdük çaldı
        İlk düdük çaldı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Habertürk Anasayfa