Masterchef'e efsane lezzet arabaşı çorbası damga vurdu! Arabaşı çorbası nasıl yapılır? İşte Masterchef arabaşı çorbası tarifi

İç Anadolu bölgesine ait olan arabaşı çorbası bu bölgelerde sevilerek tüketilen özel lezzetlerdendir. Arabaşı çorbası Anadolu insanı için vazgeçilmez yemekler arasında yer almakla birlikte et suyuyla hazırlanmasıyla oldukça doyurucu ve sağlıklıdır. Özel olarak hazırlanan hamuruyla beraber içilen arabaşı çorbasının nasıl yapıldığını merak edenler için arabaşı tarifini sizler için araştırdık.