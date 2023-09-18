MasterChef All Star Türkiye'de elenen kim oldu? 17 Eylül MasterChef'te elenen isim...
TV8'in bu sezon All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam nefesleri kesti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan programda bir kişi daha hayallerine veda etti. İşte, MasterChef All Star Türkiye'de son gelişmeler...
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MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her bölümü ayrı bir merakla beklenen fenomen yemek yarışmasında bugün de bir kişi yarışmaya veda etti. İşte, her bölümde heyecanın iyice arttığı MasterChef Türkiye'de son yaşananlar...
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MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?
Kırmızı ve mavi takımdan potaya dahil olan; Dilara, Serger, Ayaz, Gamze, Barbaros, Sefa ve Eda eleme gecesinde iki aşamalı ''Tamam mı, devam mı?'' oyununa çıktı.
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Şefler ilk aşamada yarışmacılardan pikan cevizi ve taze kekik ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Bu aşamada tabakları başarılı olan Dilara, Sergen, Barbaros ilk aşamada potadan kurtulan isimler oldu.
Eda, Sefa, Gamze ve Ayaz ikinci aşamada Mehmet Şef'in ''tavuk ciğeri'' tabağını çıkardı.
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Son turun birincisi Ayaz, ikincisi Eda oldu. Son ikiye Gamze ile Sefa kaldı ve Gamze MasterChef'e veda etti...