MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her bölümü ayrı bir merakla beklenen fenomen yemek yarışmasında bugün de bir kişi yarışmaya veda etti. İşte, her bölümde heyecanın iyice arttığı MasterChef Türkiye'de son yaşananlar...