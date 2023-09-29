MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Tahsin'in seçimi ile Tanya oldu. Eleme potasına giden ikinci yarışmacı Barış, üçüncü yarışmacı ise Kıvanç oldu. Dördüncü eleme adayı ise Esra oldu. Beşinci eleme adayı Batuhan olurken, altıncı eleme adayı Eren oldu.