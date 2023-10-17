MasterChef'te dün akşam neler oldu? İşte son gelişmeler
Pazar günü yapılan eleme gecesinden sonra şefler yeni bir haftaya giriş yaptı. En son yayınlanan yeni bölümde takımlar ve kaptanlar seçildi. Bu akşam ise rakip takımlar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek.
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Dün akşam ekranlara gelen bölümde haftanın takımları ve kaptanları belirlendi. Şefler, Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan menemen ile karşı karşıya geldi. Bölüm sonunda belirlenen takımlar bu akşamki yeni bölümde dokunulmazlık için karşı karşıya gelecek. İşte, MasterChef'te son yaşananlar...
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MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı Alican oldu.
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MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM OLDU?
Mavi takımda; Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Alican (kaptan) yer alıyor.
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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?
Kırmızı takım kaptanı Barış oldu.
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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA HANGİ YARIŞMACILAR VAR?
Kırmızı takımda; Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Barış (kaptan).
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15 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Ekranlara gelen yeni bölümde elemeye üç kritik isim girdi; Sergen, Esra, Kerem. Ancak yarışmaya veda eden isim Kerem oldu.
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