Dün akşam ekranlara gelen bölümde haftanın takımları ve kaptanları belirlendi. Şefler, Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan menemen ile karşı karşıya geldi. Bölüm sonunda belirlenen takımlar bu akşamki yeni bölümde dokunulmazlık için karşı karşıya gelecek. İşte, MasterChef'te son yaşananlar...