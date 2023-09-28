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        Haberler Televizyon MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: İşte 28 Eylül MasterChef'te yaşananlar!

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılar kazandibi ile dokunulmazlık heyecanı yaşayacak. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 28 Eylül 2023 Perşembe günü MasterChef All Star'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 18:51 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:51
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        • 1

          MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu kazandibi temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. İşte 28 Eylül 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI

          MasterChef All Star'da bu akşam yayınlanan bölümde ise dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar kazandibi ile hünerlerini sergileyecekler.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyunu sonucunda kazanan açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

        • 4

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın ilk eleme adayı Tahsin'in seçimi ile Tanya oldu. Eleme potasına giden ikinci yarışmacı Barış, üçüncü yarışmacı ise Kıvanç oldu. Dördüncü eleme adayı ise Esra oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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