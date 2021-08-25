MasterChef Türkiye 2021’de takımların dokunulmazlık mücadelesi sürüyor. Hafta başında kurulan Mavi takım ile Kırmızı takım, ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele vermiş ama kazanan Kırmızı takım olmuştu. Masterchef Türkiye’nin 25 Ağustos Çarşamba bölümünde takımlar, İspanya mutfağından yemekler ile dokunulmazlık oyununda karşılaştı ve kazananı şefler belirledi. Oyunda Mavi takımın bir yemeği, çift tadım olayı yüzünden yeniden yapmak zorunda kaldılar. MasterChef 2021 yeni bölüme dair detaylar haberimizde.
MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de lezzet ve heyecan dolu ikinci dokunulmazlık oyununda konsept İspanya mutfağı oldu. Şefler, takımlara yapacakları yemekleri ve yapmaları gereken süreyi söyledi. Yedi çeşit yemeğin yapılacağı dokunulmazlık oyununda kaptanlar, yemeklere göre takımlarını organize etti ve müthiş mücadele yaşandı. Süre sonunda şefler, tadım yaparak hangi yemekte hangi takımın kazandığını açıkladı. Kırmızı takım, dört yemekte başarılı olarak dokunulmazlık oyununu kazanmayı garantiledi. Toplamda ise Kırmızı takım, Mavi takımı 5-2 yenmeyi başardı.
MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, MasterChef 2021 yeni bölümde bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Eleme adayı olan Tunahan ile Tahsin, bu oyunda yer almayacak. Mavi takım yarışmacılarına belirli malzemeler verildi. Ve bu ürünler ile bir yemek yapılması istendi. Görsel ve lezzet olarak en başarılı olan yemeği yapan yarışmacı, bireysel dokunulmazlığı kazanmış olacak. Bu oyunda verilen süre ise 40 dakika... Süre bitiminde şefler, yarışmacıların yaptığı değerlendirme yemeklerinin tadımını yaptı. Altı yarışmacı arasından en başarılı tabağı çıkaran Hasan, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye’de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takımın oynayacağı bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında bir eleme adayı çıkacak. Dün de dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım Tunahan ve Tahsin’i eleme adayı göstermişti. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Burcu'yu söyledi. Sonrasında takım konseyinde her yarışmacının yazdığı ikişer isim ile en fazla adı yazılan yarışmacı, günün ikinci eleme adayı olacak.
Fatma, Safanur, Görkem ve Hamza arasında gerçekleşen oylama sonrası Fatma hiç oy almazken, Safanur 2, Hamza 7 ve Görkem 7 oy alarak Hamza ve Görkem arasında beraberlik yaşandı. Takım kaptanı Burcu beraberliği bozacak isim olacak. Burcu, Görkem ve Hamza arasından birini seçerek eleme potasına gidecek dördüncü ismi belirleyecek. Burcu, Görkem'in ismini söylerek potaya çıkardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!