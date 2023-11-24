Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Kasım MasterChef haftanın eleme adayları kimler oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı: İşte 23 Kasım MasterChef'te yaşananlar!

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam yarışmacılar modern ve klasik yemek teması ile dokunulmazlık heyecanı yaşadı. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 23 Kasım 2023 Perşembe günü MasterChef All Star'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu klasik ve modern temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekti. İşte 23 Kasım 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...

        • 2

          23 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 2 etaptan oluştu ve düello şeklinde oynandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

        • 3

          22 KASIM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Esra ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Esra 3. eleme adayı olarak Hasan'ı seçti. Haftanın 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Alican oldu.

          MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI

          İlk eleme adayı Barbaros, ikinci eleme adayı da Dilara oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Habertürk Anasayfa