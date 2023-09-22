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        Haberler Televizyon MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? MasterChef eleme potasına kimler girdi?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

        TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak. Söz konusu oyunla ilgili olarak en çok; 21 Eylül Perşembe günü MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve bireysel dokunulmazlığı kim kazandı sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:36
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha beklenen gün geldi çattı. Yeni takımların belli olmasının ardından ilk 4 eleme adayı belli oldu ve gözler bugünkü dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, yarışamının sevenlerinin büyük bir heyecanla araştırdığı konuya dair detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oluyor. Bu akşamın kazanan takımı kırmızı takım oldu...

        • 3

          ELEME ADAYLARI KİMLER?

          MasterChef'te gün itibariyle bu akşamki oyunu sonrası eleme adayları şöyle oluştu;

          Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen ve Azize...

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te takımlar belli oldu.

          Mavi takım

          Ayaz (Kaptan)

          Kıvanç

          Tahsin

          Hasan

          Azize

          Sergen

          Barış

          Tanya

          Alican

        • 5

          Kırmızı takım

          Kerem (Kaptan)

          Barbaros

          Esra

          Dilara

          Tolga

          Batuhan

          Sefa

          Eda

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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