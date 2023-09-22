MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha beklenen gün geldi çattı. Yeni takımların belli olmasının ardından ilk 4 eleme adayı belli oldu ve gözler bugünkü dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, yarışamının sevenlerinin büyük bir heyecanla araştırdığı konuya dair detaylar...