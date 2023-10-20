MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün yarışmacılar sakatat teması ile dokunulmazlık heyecanı yaşadı. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 19 Ekim 2023 Perşembe günü MasterChef All Star'da yaşananlar...
- 1
MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu yarışmada sakatat teması ile kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. İşte 19 Ekim 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ve eleme adayları ile ilgili detaylar...
- 2
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI
MasterChef All Star'da dün akşam yayınlanan bölümde ise dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar sakatat teması ile hünerlerini sergiledi.
Dokunulmazlıkta kazanan Kırmızı Takım oldu.
- 3
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu Barbaros kazandı.
-
- 4
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Azize oldu.
Haftanın 2. eleme adayı Kıvanç oldu.
Haftanın 3. eleme adayı Eren oldu.
Haftanın 4. eleme adayı ise Cemre oldu.
Haftanın 5. eleme adayı Alican oldu.
Haftanın 6. eleme adayı Sergen oldu.