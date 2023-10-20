MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu yarışmada sakatat teması ile kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. İşte 19 Ekim 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ve eleme adayları ile ilgili detaylar...