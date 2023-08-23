MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadele ile geçti. Mavi ve kırmızı takım eleme potasına girmemek için yarıştı ancak gecenin sonunda bir takım kaybetti ve kaybeden takımdan iki kişi eleme adayı oldu. İşte, 22 Ağustos MasterChef'te tüm yaşananlar...