MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadele ile geçti. Mavi ve kırmızı takım eleme potasına girmemek için yarıştı ancak gecenin sonunda bir takım kaybetti ve kaybeden takımdan bazı isimler eleme potasına girdi. İşte, 23 Ağustos MasterChef'te tüm yaşananlar...