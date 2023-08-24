MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte son gelişmeler
MasterChef'te rekabet tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde yine dokunulmazlık heyecanı vardı. Bir takım, tüm zorluklara rağmen geceyi galip olarak bitirdi ve diğer takımı kendi arasında yarışmaya gönderdi. İşte, 24 Ağustos MasterChef'te yaşananlar...
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Bu akşam ekranlara gelen MasterChef All Star'da iki takım karşı karşıya geldi. Kırmızı takım üst üste aldığı iki dokunulmazlık sonrası, mavi takımda ipler gerilmeye başladı. Şefler, bu kez kozlarını Azerbaycan'da paylaştı. İşte, detaylar...
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24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık mavi takımın oldu.
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık kırmızı takımın oldu.
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Alican oldu.
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde gecenin eleme adayları Dilara ve Ayaz oldu.
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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.
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MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra