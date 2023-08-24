Bu akşam ekranlara gelen MasterChef All Star'da iki takım karşı karşıya geldi. Kırmızı takım üst üste aldığı iki dokunulmazlık sonrası, mavi takımda ipler gerilmeye başladı. Şefler, bu kez kozlarını Azerbaycan'da paylaştı. İşte, detaylar...