MasterChef'te çeyrek final heyecanı! 5 Ocak MasterChef All Star kim elendi?
MasterChef All Star'da çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Yarışmada sona yaklaşılırken, bir yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda MasterChef hayallerine veda edecek. Çeyrek finalde şefler yarışmacılardan 3 yemek yapmalarını istedi. Başlangıç tabağında yeşil konseptli bir tabak yapılacağı yarışmada, iki kez altın kaşık atıldı. Altın kaşığa layık görülen tabaklar şefler tarafından bu akşam açıklanacak. İşte 5 Ocak 2024 Cuma MasterChef'te altın kaşığı alan yarışmacılar...
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MasterChef'te finalistler belli oluyor. Şefler tarafından alınacak puanlar yarışmacıların kaderini belirleyecek. Çeyrek finalde iki tabak altın kaşığa layık görülürken, altın kaşığı kazanan yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "5 Ocak MasterChef All Star kim elendi, 4. kim oldu, altın kaşığı kim aldı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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5 OCAK 2024 MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te en iyi 3 yarışmacı belli oluyor. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan yarışmacı 4. olarak yarışmaya veda edecek.
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MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te altın kaşığı kazanan yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
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Son 4'e kalan yarışmacılar
Hasan
Esra
Barbaros
Tahsin
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30 ARALIK 2023 MASTERHCEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te en iyi 4 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Sergen 5. olarak yarışmaya veda etti.
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