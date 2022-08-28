Kritik oyun! 28 Ağustos 2022 MasterChef Türkiye'de ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı birinci oldu ve ödülü kim kazandı?

MasterChef'te ana kadroya giren isim açıklandı! MasterChef ana kadroya kim girdi?

MasterChef Türkiye'de yarışma heyecanı sona erdi. 27 Ağustos Cumartesi akşamı yedek yarışmacılar ana kadroya girmek için bir kez daha şanslarını denedi. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ilk MasterClass oyununda kazanan yarışmacı Çağatay olmuştu. Peki, 28 Ağustos ana kadroya giren isim kim oldu? İşte detaylar...

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