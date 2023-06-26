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Masterchef'te ana kadroya kim girdi ve hangi yarışmacı kazandı? 25 Haziran Pazar Masterchef son bölümde ne oldu ve neler yaşandı?

24 Haziran günü MasterChef'te ana kadroya giren isim kim oldu?

24 Haziran akşamı, TV8'de ekranlara gelen MasterChef'te yine sert rekabet rüzgârları esti. Ana kadroya girmek için yarışan şefler jüri üyeleri karşısında zor anlar yaşadı. Aralarından bir isim ana kadroya giren 10. yarışmacı oldu. İşte, 24 Haziran MasterChef'te yaşananlar...

Giriş: 26.06.2023 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MasterChef All Star yarışmasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen programda, ana kadroya girmek isteyen eski yarışmacılar arasında heyecanlı bir rekabet vardı ancak aralarından sadece bir kişi ana kadroya girmeyi başardı. İşte, 24 Haziran MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...

  • 25 HAZİRAN MASTERCHEF'TE SON GELİŞMELER

    Yarışmacılar, ana kadroya girmek için önce yuvalama yemeği yaparak yarıştı. Yarışma sonucunda 2. etaba geçen yarışmacılar şunlar oldu;

    Burcu, Sergen, Tahsin, Dilara, Araz, Fatma, Azize, Milhan.

    En çok tabağı beğenilen isim ise Burcu oldu.

    2. etapta ise yarışmacılardan balmazik ve krem peynir kullanarak tatlı yapmaları istendi. Sonuçlar şöyle oldu;

    En az beğenilen tabak: Milhan'ınki oldu. 

    Sergen ve Araz, son ikiye kaldı. Ana kadroya giren 11. yarışmacı Sergen oldu.

  • 24 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    MasterChef Türkiye All Star, 24 Haziran 2023 Cumartesi akşamı 11. bölümüyle ekranlara geldi. Kıyasıya geçen rekabetten sonra ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Berker oldu.

  • 25 HAZİRAN MASTERCHEF'TE KONUK ŞEF KİM OLDU?

    Yeni bölümde jüriler arasında şef Somer Sivrioğlu yerine konuk olarak başka bir şef olan Murat Bozok oldu. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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