25 HAZİRAN MASTERCHEF'TE SON GELİŞMELER

Yarışmacılar, ana kadroya girmek için önce yuvalama yemeği yaparak yarıştı. Yarışma sonucunda 2. etaba geçen yarışmacılar şunlar oldu;

Burcu, Sergen, Tahsin, Dilara, Araz, Fatma, Azize, Milhan.

En çok tabağı beğenilen isim ise Burcu oldu.

2. etapta ise yarışmacılardan balmazik ve krem peynir kullanarak tatlı yapmaları istendi. Sonuçlar şöyle oldu;

En az beğenilen tabak: Milhan'ınki oldu.

Sergen ve Araz, son ikiye kaldı. Ana kadroya giren 11. yarışmacı Sergen oldu.