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MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef All Star'da 26 Haziran günü ana kadroya giren yarışmacı, isim kim?

25 Haziran MasterChef'te neler oldu?

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Bu kez ana kadroya girmek için yarışan şefler, zorlu yemeklerle sınanıyor. Dün geceki zorlu etaplardan sonra bir kişi daha ana kadroya girmeye hak kazandı. Peki, o hangi isim oldu? İşte, detaylar...

Giriş: 26.06.2023 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 25 Haziran yani dün akşam ekranlara gelen MasterChef'te rekabet devam ediyor. All Star konsepti ile eski yarışmacıların tekrar yarıştığı programda, bu kez ana kadroya girmek için ter döken şefler, her etapta yeni bir zorlukla karşılaşıyor. Peki, dün akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi? İşte, detaylar...

  • 25 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    Yarışmacılar, ana kadroya girmek için önce yuvalama yemeği yaparak yarıştı. Yarışma sonucunda 2. etaba geçen yarışmacılar şunlar oldu;

    Burcu, Sergen, Tahsin, Dilara, Araz, Fatma, Azize, Milhan.

    En çok tabağı beğenilen isim ise Burcu oldu.

    2. etapta ise yarışmacılardan balmazik ve krem peynir kullanarak tatlı yapmaları istendi. Sonuçlar şöyle oldu;

    En az beğenilen tabak: Milhan'ınki oldu. 

    Sergen ve Araz, son ikiye kaldı. Ana kadroya giren 11. yarışmacı Sergen oldu.

  • 26 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    MasterChef'in henüz ana kadroya giren yarışmacısı belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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