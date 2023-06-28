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MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 28 Haziran Çarşamba MasterChef All Star'da ana kadroya giren isim, yarışmacı kim?

MasterChef All Star'da ana kadroya kim girdi? İşte son gelişmeler

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Her bölümde, yarışmacılardan biri ana kadroya girmeye hak kazanıyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümde de bir isim daha ana kadroya katıldı. İşte o isim ve MasterChef son bölümde yaşananlar...

Giriş: 28.06.2023 - 20:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MasterChef All Star'da rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef adayları, ana kadroya girmek için iki zorlu etabı da geçmek zorunda. Gittikçe zorlaşan yemekler karşısında ter döken şefler arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde bir yarışmacı daha ana kadroya girmeye hak kazandı. Peki, 27 Haziran bölümünde neler oldu? İşte, detaylar...

  • 27 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    Bu akşam MasterChef All Star'da kadroya giren yarışmacı Tahsin oldu.

  • 26 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    MasterChef'in henüz ana kadroya giren yarışmacısı belli olmadı. İlk etapta empanada yapan yarışmacılar arasından 2. etaba geçmeye hak kazanan isimler şöyleydi;

    Tunahan, Fatma, İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tahsin.

    İbrahim, yaptığı empanadayı pişmiş halde çöpe attığı içi yedi dakikalık bir ceza aldı. Bu cezası bir sonraki yarışmasında uygulanacak.

    İkinci etapta yarışmacılardan kuzu ciğeri ve kremadan bir yemek yapmaları istendi. 26 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren isim Burcu oldu.

  • 28 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenencektir. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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