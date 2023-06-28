MasterChef All Star'da rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef adayları, ana kadroya girmek için iki zorlu etabı da geçmek zorunda. Gittikçe zorlaşan yemekler karşısında ter döken şefler arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde bir yarışmacı daha ana kadroya girmeye hak kazandı. Peki, 27 Haziran bölümünde neler oldu? İşte, detaylar...