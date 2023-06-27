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Masterchef'te ana kadroya kim girdi? 27 Haziran Salı MasterChef All Star'da ana kadroya giren yarışmacı kim?

26 Haziran MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? İşte son gelişmeler

26 Haziran akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluşan MasterChef All Star yarışmacıları, yine zorlu etaplarla karşılaştı. Gecenin sonunda aralarından bir kişi ana kadroya girmeye hak kazandı. İşte, 26 Haziran MasterChef'te yaşananlar...

Giriş: 27.06.2023 - 20:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dün akşam yeni bölümü yayınlanan MasterChef All Star'da rekabet devam ediyor. Daha önce yarışmaya katılan şefler bir kez daha programda kıyasıya yarışıyor.  Bu kez ana kadroya girmek için ter döken şeflerin işi her gün daha zorlaşıyor. Peki, 26 Haziran Pazartesi MasterChef'te ana kadroya kim girdi? İşte, detaylar...

  • 26 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    MasterChef'in henüz ana kadroya giren yarışmacısı belli olmadı. İlk etapta empanada yapan yarışmacılar arasından 2. etaba geçmeye hak kazanan isimler şöyleydi;

    Tunahan, Fatma, İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tahsin.

    İbrahim, yaptığı empanadayı pişmiş halde çöpe attığı içi yedi dakikalık bir ceza aldı. Bu cezası bir sonraki yarışmasında uygulanacak.

    İkinci etapta yarışmacılardan kuzu ciğeri ve kremadan bir yemek yapmaları istendi. 26 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren isim Burcu oldu.

  • 27 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    Bu akşam kadroya giren yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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