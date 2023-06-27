26 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'in henüz ana kadroya giren yarışmacısı belli olmadı. İlk etapta empanada yapan yarışmacılar arasından 2. etaba geçmeye hak kazanan isimler şöyleydi;
Tunahan, Fatma, İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tahsin.
İbrahim, yaptığı empanadayı pişmiş halde çöpe attığı içi yedi dakikalık bir ceza aldı. Bu cezası bir sonraki yarışmasında uygulanacak.
İkinci etapta yarışmacılardan kuzu ciğeri ve kremadan bir yemek yapmaları istendi. 26 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren isim Burcu oldu.