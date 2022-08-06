MasterChef'te 6. önlüğün sahibi kim oldu? 6 Ağustos MasterChef kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 6. yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te 6. önlüğün sahibi kim olacak? 6 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı? İşte birinci olan yarışmacı!

MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de 6 Ağustos Cumartesi günü 6. önlüğün sahibi belli olacak. Birbirinden lezzetli ve yaratıcı tabakları şeflere sunarak kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan biri ana kadroya girecek altıncı yarışmacı olmaya hak kazanacak. İşte detaylar...

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