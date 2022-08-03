TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir mücadele girişmiş durumda. MasterChef jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi birbirinden ünlü aşçılar otururken, yarışmacılar jüri üyelerinin karşısına en iyi yemek ve sunumla çıkmaya hazırlanıyor. Peki Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim seçildi, 3 Ağustos 2022 Masterchef birinci kim oldu? İşte detaylar...