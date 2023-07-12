MasterChef'te 12 Temmuz dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star Türkiye yarışmasında heyecan devam ederken. 11 Temmuz Salı günü oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı belli oldu. 12 Temmuz Çarşamba günü 24. bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında yeniden dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımdan bu akşam ikinci eleme adayı potaya gidecek. Peki, 12 Temmuz Çarşamba günü dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti ve potaya giden ikinci eleme adayı kim oldu?
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MasterChef All Star Türkiye yarışmasında mücadele son hız devam ederken, 11 Temmuz Salı günü 23. bölümde ilk eleme adayı belli oldu. 12 Temmuz Çarşamba 24. bölümde oynanacak dokunulmalık oyunu sonrası ise ikinci eleme adayı da potaya gönderilecek. Yarışmacılardan bu akşam 2022 ve 2023 yılı arasında internette dünyanın en çok aranılan yemeklerinin yapılması istendi. İşte, MasterChef All Star Türkiye'de en son yaşananlar ve potaya giden ikinci isim...
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MASTERCHEF İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef All Star'da 11 Temmuz Salı akşamı şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından 7 bölge 7 ana yemek menüsü istedi. Değerlendirme sonrası ise ilk dokunulmazlığı kazanan mavi takım yarışmacıları oldu. Kırımızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık mücadelesi için yeniden tezgah başına geçti.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için kıran kırana bir mücadele verdi ve değerlendirme sonrası ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Çağatay oldu.
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MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaydeben kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandıktan sonra potaya gidecek eleme adayının belirlenmesi için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası kırmızı takımdan ilk potaya giden eleme adayı Berker oldu.
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MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
12 Temmuz Çarşamba 24. bölümde oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası, kaybeden takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ardından ikinci eleme adayının belirlenmesi için oylama yapılacak. Bu akşam ikinci dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca ve eleme adayı belirlenince haberimize eklenecektir.