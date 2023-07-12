MasterChef All Star Türkiye yarışmasında mücadele son hız devam ederken, 11 Temmuz Salı günü 23. bölümde ilk eleme adayı belli oldu. 12 Temmuz Çarşamba 24. bölümde oynanacak dokunulmalık oyunu sonrası ise ikinci eleme adayı da potaya gönderilecek. Yarışmacılardan bu akşam 2022 ve 2023 yılı arasında internette dünyanın en çok aranılan yemeklerinin yapılması istendi. İşte, MasterChef All Star Türkiye'de en son yaşananlar ve potaya giden ikinci isim...