30 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da takım oyununu kaybeden takım yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergilediler. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan isim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi olan isim ise eleme adaylarından birini belirledi.

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle rekabete girdiler. Yarışmacılardan ise arabaşı çorbası istendi. İstenilen tabağı en başarılı yapan dokunulmazlığın sahibi oldu.