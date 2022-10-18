TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de tansiyon hiç düşmüyor. Yeni haftanın takımların belli olmasının ardından kırmızı ve mavi takım bu akşam ilk kez karşı karşıya geliyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, MasterChef'te haftanın ilk takım oyununu kimin kazanacağı araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları açıklandı mı? işte detaylar...