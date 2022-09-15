TV8 ekranlarının uzun soluklu programlarından MasterChef'de takımlar arasında rekabet kızışıyor. Takım oyunu öncesiden yarışmacılardan, özel misafirlere Balıkesir yöresel yemekleri hazırlamaları istendi. Eşsiz tarifler ile yeteneklerini sergileyecek olan yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için tezgah başında ter dökecek.Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 15 Eylül 2022 MasterChef haftanın eleme adayları belli oldu mu? İşte detaylar...