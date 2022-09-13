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MasterChef takım oyununu kim kazandı? 13 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, haftanın ilk eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef takım oyununu kim kazandı? 13 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Eleme potasına gidecek iki yarışmacı bu akşam belli olacak. Jüri üyeleri yarışmacılardan deniz mahsullerinden oluşan bir yemek yapmalarını istedi. Yeni takımların oluşmasının ardından programı yakından takip eden izleyiciler, "MasterChef takım oyununu kim kazandı? 13 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, haftanın ilk eleme adayları belli oldu mu? " sorularına yanıt aradı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

13.09.2022 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu oldu. Usta şefler, başarılı yarışmacılar ve eşsiz tariflerle MasterChef'te yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 13 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, haftanın ilk eleme adayları belli oldu mu? İşte haftanın ilk eleme adayları...

  • MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar ilk kez karşılaştı. Yarışmacılardan deniz mahsulü ürünlerden yemekler yapmaları istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununu kimin kazandığı bu akşam belli olacak. 

  • MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak. Eleme adayları ve dokunulmazlığı kimin kazandığı jüri değerlendirmeleri sonucunda belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Büşra (Takım Kaptanı)

    Çağatay

    Tayfun

    Gamze 

    Kaan

    Görkem 

    Burak Kaya

    Serpilay 

    Burak

  • Kırmızı Takım

    Barış (Takım Kaptanı)

    Metin

    Kıvanç

    Vural 

    Yağız

    Atike

    Meli

    Ayaz

    Fatma Nur

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