MasterChef'te heyecanlı dakikalar hız kesmeden devam ederken takım oyununun kazananı merak konusu oldu. Dün akşam kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet edilirken bu akşam ise hem haftanın ilk takım oyunu hem de dokunulmazlık oyunu oynanacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken izleyenler "MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtını arıyor. İşte, 29 Ağustos 2023 Salı günü MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı hakkında tüm detaylar...