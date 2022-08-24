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Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Ağustos Masterchef hangi yarışmacı eleme adayı oldu?

Masterchef takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim oldu? 24 Ağustos Masterchef hangi yarışmacı eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de yeni dönem... Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan ekipler dokunulmazlık için mücadele ediyor. Bilindiği gibi ilk takım oyununu 3-2'lik skorla mavi takım kazanmıştı. Bu akşam ikinci takım oyununu hangi takımın kazandığı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

24.08.2022 - 22:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef'te heyecan artarak devam ediyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu programlarından MasterChef'te takım oyunu geceye damga vuruyor. Kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki Masterchef takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim oldu? 24 Ağustos Masterchef hangi yarışmacı eleme adayı oldu?İşte MasterChef'ten son gelişmeler...

  • MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı başladı. Takımlar mavi ve kırmızı olarak iki takıma ayrıldılar. İkinci takımın oyununu hangi takımın kazanacağı izleyiciler tarafından araştırılamaya başladı. İkinci takım oyunu bu gecenin sonunda belli olacak.

  • MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU? 

    Takım oyununu kaybeden takım, kendi arasında yemek yaparak bireysel yemeği en iyi yapan bir kişi bu akşam dokunulmaz olacak. Eleme adayı ise yapılan oylama sonucu belli olacak. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecan yaşandı. Takım kaptanları kendi kadrolarını oluşturdu. MasterChef'te takımlar şu şekilde oluştu,

    MAVİ TAKIM

    Yağız (Takım kaptanı)

    Metin

    Çağatay

    Gamze

    Onur

    Tayfun

    Burak

    Şeyma

    Burak Kaya

  • KIRMIZI TAKIM

    Serpilay (Takım kaptanı)

    Melih

    Büşra

    Kıvanç

    Dilan

    Barış

    Ayaz

    Kaan

    Fatmanur

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