MasterChef Türkiye'nin 16 Kasım Pazartesi tarihli bölümünde yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için mantı yaptılar. Şefler en çok Emir, Barbaros, Uğur ve Sefa'nın tabaklarını beğendi. MasterChef takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Dördüncü olan Uğur

Üçüncü Emir

İkinci Sefa

Mavi takım kaptanı: Barbaros

Barbaros'un seçtiği Kırmızı takım kaptanı: Serhat

MASTERCHEF TAKIM KAPTANI DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Bu hafta kazanan kaptan ve takımı ilk oynanacak oyunda menüyü belirleyecek. Kaptan önüne gelen menüden; çorba, ana yemek, ara soğuk ve tatlıyı seçme imkanına ulaşacak.

Yarışmacılar bu ayrıcalığı elde edebilmek için kuzu güveç ve pilav pişirdi.

Kazanan isim: Barbaros

MAVİ TAKIM

Barbaros, Özgül, Sefa, Emir, Uğur.

KIRMIZI TAKIM

Serhat, Ebru, Ayyüce, Eray.