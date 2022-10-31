MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Eleme gecesi sonrasında kaptanlık oyunu ile ekranlara gelecek MasterChef'te, takımların nasıl oluşacağı, mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı programda, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu jüri üyeliğinde tabaklar değerlendirilecek. Peki MasterChef takım kaptanı kim oldu? 31 Ekim 2022 MasterChef takımlar nasıl oluştu? İşte kaptalık oyununu kazanan yarışmacı...