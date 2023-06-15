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MasterChef Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Tahsin ne iş yapıyor?

MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı Masterchef All Star izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, MasterChef yarışmacıları belli oldu. Bu kapsamda yeni sezon yarışmacılarından olan Tahsin Küçükhayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Masterchef All Star yeni sezon yarışmacılarından olan Tahsin Küçük hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 15.06.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Tahsin Küçükhakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Tahsin Küçük biyografisi...

     

  • MasterChef Tahsin kimdir?

    Tahsin Küçük, 25 yaşında ve aslen Trabzonludur. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu ifade eden Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul’da yaşıyor. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, 2019’da Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur.

    2015 yılında ‘Ver Fırına’ isimli yemek yarışması programında yer aldı. Şampiyon olacağına inandığını dile getiren Küçük, 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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