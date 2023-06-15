MasterChef Tahsin kimdir?

MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Tahsin Küçükhakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Tahsin Küçük biyografisi...