MasterChef Tahsin Küçük, bu akşam final turunda rakiplerine göre daha iyi tabaklar çıkarmayı başardı ve şeflerden ismi yazılı önlüğü aldı. İşte MasterChef Tahsin hayatı...

MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

MasterChef Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul’da yaşadığını belirtti. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, 2019’da Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur.

2015 yılında ‘Ver Fırına’ isimli yemek yarışması programında yarışmıştır.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.