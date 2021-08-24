Masterchef Tahsin kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mücadele eden Tahsin Küçük hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Tahsin'in hayatı hakkında bilgiler..

MasterChef Tahsin kimdir?

Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonludur. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu ifade eden Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul’da yaşıyor. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, 2019’da Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur.

2015 yılında ‘Ver Fırına’ isimli yemek yarışması programında yer aldı. Şampiyon olacağına inandığını dile getiren Küçük, 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.