Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı bu akşam belli oluyor. MasterChef yeni bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Akdağ tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına gidecek. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 2 Kasım MasterChef kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...