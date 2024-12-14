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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 14 Aralık Cumartesi MasterChef 4. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef 4. eleme adayı kim oldu?

        Masterchef'te son eleme adayı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan, kimyon ve kabak kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı eleme potasına giden son yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef 4. eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te eleme potasına giden son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 19:25 Güncelleme: 15.12.2024 - 00:17
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümünde, en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına giden 4. yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 14 Aralık 4. eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Eda oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

          Erim

          Şirin

          Alper

        • 4

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar yeni bölümde kendi sevdiği yemekleri anneleri ile yapmak için tezgah başına geçti. İki etaplı finalin ardından ödül oyununu kazanan yarışmacı annelerin değerlendirmeleri sonucunda Beyza oldu.

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 8 ARALIK?

          MasterChef'te elenen son isim Emre oldu.

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