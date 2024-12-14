MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümünde, en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına giden 4. yarışmacı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 14 Aralık 4. eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...