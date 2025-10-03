Habertürk
        MasterChef son eleme adayı kim oldu? 3 Ekim Cuma MasterChef eleme potasına giden yarışmacı kim oldu?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu? 3 Ekim eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme potasına giden son yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada eleme potasına giden isim merak ediliyor. Peki, 3 Ekim Cuma eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 18:54 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:54
        • 1

          Masterchef Türkiye'de son eleme adayı olan isim açıklanıyor. Yarışmacılar eleme potasına kalmamak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Ekim Cuma MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef son eleme adayı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Özkan bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          MasterChef'te haftanın 5. eleme adayı Murat Can olurken, 6. eleme adayı Çağatay oldu.

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarışmacı Meryem oldu.

        Yazı Boyutu
