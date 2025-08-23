MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef yeni bölümünde en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına gidecek. Hatırlanacağı gibi haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Mert ve Sezer eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 23 Ağustos Cumartesi MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...