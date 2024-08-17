MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan sürüyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı yeni bölümde şefler yarışmacılardan, 'kiş' (Fransız tart) yapmalarını istedi. En başarısız tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Ağustos MasterChef Türkiye eleme potasına giden 7. yarışmacı...
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Zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı bu akşam belli oluyor. Yayınlanan son bölümde MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olan isim Şirin oldu. MasterChef yeni bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kerem
Kaan
Deniz
Emre
Ezgi
Zeynep
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MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
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MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi takım
Nevzat (Takım kaptanı)
Muratcan
Kaan
Eda
Kerem
Onur
Zübeyde
Nigar
Hakan
Çağlar
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Kırmızı takım
Zeynep (Takım kaptanı)
Semih
Ezgi
Ümmühan
Emre
Alper
Beril
Beyza
Ayşe
Deniz
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MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?
MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.