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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı yeni bölümde şefler yarışmacılardan, 'kiş' (Fransız tart) yapmalarını istedi. En başarısız tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Ağustos MasterChef Türkiye eleme potasına giden 7. yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 18:13 Güncelleme: 17.08.2024 - 18:14
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        • 1

          Zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı bu akşam belli oluyor. Yayınlanan son bölümde MasterChef ana kadrosuna yedeklerden dahil olan isim Şirin oldu. MasterChef yeni bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Kerem

          Kaan

          Deniz

          Emre

          Ezgi

          Zeynep

        • 4

          MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

        • 5

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

          Mavi takım

          Nevzat (Takım kaptanı)

          Muratcan

          Kaan

          Eda

          Kerem

          Onur

          Zübeyde

          Nigar

          Hakan

          Çağlar

        • 6

          Kırmızı takım

          Zeynep (Takım kaptanı)

          Semih

          Ezgi

          Ümmühan

          Emre

          Alper

          Beril

          Beyza

          Ayşe

          Deniz

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?

          MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.

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