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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son eleme adayı kim oldu? 12 Ekim MasterChef kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu? 12 Ekim MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oluyor. Hafta boyunca eleme potasına gitmemek için kıran kırana mücadele içine giren yarışmacılar, MasterChef yeni bölümünde haftanın 7. eleme adayı olmamak için yarışacak. Mehmet, Danilo , Somer Şef yarışmacılar, 'Krem Karamel' yapmalarını istedi. En az başarılı tabağın sahibi eleme potasına giden son yarışmacı olacak. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte 12 Ekim 2024 Cumartesi MasterChef Türkiye eleme potasındaki yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:23
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. Ödül oyunu gecesinde en başarılı tabağı yapan Nigar büyük ödülün sahibi olurken, yeni bölümde ise yarışmacılar eleme potasınana gitmemek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 12 Ekim MasterChef kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Zübeyde

          Akın

          Eda

          Nigar

          Nevzat

          Emre

        • 4

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 11 EKİM 2024?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyununu kazanan açıklandı. Tabakları başarılı bulunan Onur, Kerem, Ezgi, Emre, Nigar, Eda oldu. Kerem ile son ikiye kalan Nigar büyük ödülün sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.

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