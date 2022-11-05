MasterChef son takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın son takım oyununda karşı karşıya geliyor. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te, son dokunulmazlığın galibi, jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmelerin sonucunda belli olacak. Peki MasterChef son dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Kasım 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu? İşte 5 Kasım 2022 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan son gelişmeler...