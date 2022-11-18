17 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Gamze bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.