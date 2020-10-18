MasterChef Türkiye'de heyecan doruktaydı, şefler yarışmacıları zorlayan tabaklar ve menüler seçmeye devam ediyor. Eleme oyununda altı yarışmadan tavuk ciğerinden yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Eleme adaylarından Uğur, Emir ve Esra bu turu geçerek elenmekten kurtuldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme oyununa kalan isimler: DİDEM, ÖZGÜL ve TANYA

Mehmet Şef son oyunda levrekten yapılan özel bir tabak hazırladı. En iyi tabağı çıkaran iki isim kalacak. Sonuncu kişi ise elenecek.

MasterChef'te eleme oyunu devam ediyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.