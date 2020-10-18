MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda eleme adayları Uğur, Emir, Özgül, Didem, Esra ve Tanya olmuştu. Peki MasterChef son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte 18 Ekim MasterChef elenen isim...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme oyununa kalan isimler: DİDEM, ÖZGÜL ve TANYA

Mehmet Şef son oyunda levrekten yapılan özel bir tabak hazırladı.

En iyi tabağı çıkaran birinci isim: ÖZGÜL

İkinci isim: TANYA

MASTERCHEF ELENEN İSİM: DİDEM

Didem "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Burada olmak gurur verici. Aynı zamanda üzgünüm gidiyorum. Yedeklerden geldim enerjim yüksekti. İyi ki sizleri tanıdım. Her şey için teşekkür ederim." sözleri ile veda etti.

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