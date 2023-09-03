MASTERCHEF 3 EYLÜL PAZAR 2023 SON GELİŞMELER

MasterChef All Star Türkiye yarışmasında Çağatay'ın sağlık problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmesiyle beraber jüri üyeleri bu haftaya özel eleme adayları için yeni bir karar aldı.

7 yarışmacı yine eleme potasından kurtulamak için mücadele edecek. Aralarından seçilecek olan, yarışmaya veda edecek olan isim ile önümüzdeki hafta elenecek olan aday, yine diğer hafta beraber bir düeolla yapacak böylece adaletin sağlanması için MasterChef'te elenen isim iki kişi arasından karar verilecek.