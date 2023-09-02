MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ünlü şef Ozi'nin örnek olarak sunduğu Aliş Kababı bu akşamın kaderini belirleyecek. Kokareç konseptli olan bu yarışmada en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya rakebet yaşanıyor.

Şefler ise tadımını yaptı ve en başarılı tabağın sahibi Ayaz oldu. Tadım sonunda ise en başarısız olan tabakların sahipleri olan yarışmacılar ikinci kez yarışacaklar.

İkinci etapta ise hindistan cevizi ile farklı lezzetler yapılacak. Yarışmanın sonunda en başarısız tabağın sahibi haftanın 7. eleme adayı olacak.