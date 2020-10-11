MasterChef'te pişirilen her yemek izleyenler tarafından merak ediliyor. Sevilen program MasterChef son bölümünde yapılan soğan dolması bugünün en çok arananlarından oldu. Peki, soğan dolması nasıl yapılır? İşte 2020 MasterChef soğan dolması tarifi...
2020 MASTERCHEF SOĞAN DOLMASI MALZEMELER
500 gram pirinç
12-15 adet orta boy kuru soğan
2-3 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2-3 çorba kaşığı kuş üzümü
1,5 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı tarçın
2 çorba kaşığı yenibahar
2 çorba kaşığı kuru nane
1 demet dereotu
150 gram zeytinyağı
1 su bardağı domates suyu
1 su bardağı su
Karabiber
Tuz
Pişirmek için:
1 çay bardağı elma sirkesi
1 su bardağı su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI NASIL YAPILIR?
Soğanın dış kabuğu soyulur. Üst ve alt kısmından dağılmayacak şekilde kapak kesin. İçleri çıkana kadar haşlayın. Eğer bazı soğanlarda çıkmayanlar varsa kaşık yardımı ile çıkarın. En dışta kalan kabukları yayvan bir tencereye tek sıra dizin. Kalan soğan katlarını sudan çıkarıp süzün ve doğrayın. Soğanları zeytinyağı, şeker ve dolmalık fıstıkla birlikte fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Ardından kuş üzümlerini sıcak suya koyarak şişene kadar bekleyin. 2 bardak yıkanmış pirinci kavrulmakta olan soğanlara ekleyin ve birlikte 10 dakika kadar kavurun. Şişirilmiş üzümler, tarçın, yenibahar, nane, tuz karabiber, bir bardak domates suyu ve 1 bardak su ilave edin. Bu karışımları ekledikten sonra suyunu çekene kadar pişirin. (kısık ateşte) Hazırladığınız içi soğanların içerisine doldurun. Üstlerine domatesten bir kapak yapın. 1 su bardağı su, sirke ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekledikten sonra kısık ateşte 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra tencere ile birlikte buzdolabında bir gece bekletin.
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