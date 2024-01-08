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        Haberler Televizyon MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu, Tahsin mi Esra mı ödülü aldı? 2023 Masterchef birincisi kim ve finalde kim kazandı?

        Masterchef şampiyonu canlı yayında belli oldu! 2023 MasterChef birincisi kim oldu?

        Masterchef Türkiye 2023 şampiyonu büyük final neticesinde canlı yayında belli oldu. Esra Tokelli ve Tahsin Küçük Masterchef birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. MasterChef All Star yarışmasında heyecan sona ererken şampiyonun kim olduğu izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, MasterChef Tahsin mi, Esra mı ödülü aldı? 2023 Masterchef birincisi kim oldu, finalde kim kazandı? İşte MasterChef final gecesinde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 00:54 Güncelleme: 08.01.2024 - 00:54
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        • 1

          Şampiyonun belli olduğu MasterChef'te heyecan sona erdi. Finale adını yazdırmayı başaran iki isim ise Esra ve Tahsin olmuştu. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef, tadım yaptıktan sonra yarışmacılara puan verdi ve büyük finalde bir isim diğerinden daha fazla puan toplayarak 2023 MasterChef birincisi oldu. İşte "Masterchef Türkiye birincisi kim oldu?" sorusunun yanıtı...

        • 2

          KUPA SAHİBİNİ BULDU

          Final gecesinde Esra ve Tahsin kıyasıya yarıştı. Gecenin sonuna doğru canlı yayında imza yemeklerini yapan finalistler için rekabet sona erdi.

          MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

        • 3

          MASTERCHEF BİRİNCİ KİM OLDU?

          Tahsin final oyunuyla toplamda 66,5 puana ulaştı.

          Esra ise final oyunuyla toplamda 69,5 puana ulaştı.

        • 4

          MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

          MasterChef All Star'da şampiyon Esra oldu.

        • 5
        • 6
        • 7

          6 OCAK MASTERCHEF KİM ELENDİ, 3. KİM OLDU?

          MasterChef'te elenen isim Hasan oldu. Hasan 3. olarak yarışmaya veda etti.

        • 8

          5 OCAK 2024 MASTERCHEF KİM ELENDİ, 4. KİM OLDU?

          MasterChef'te en iyi 3 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Barbaros 4. olarak yarışmaya veda etti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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